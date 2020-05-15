Ядерные испытания СССР и США вызывали проливные дожди в Великобритании

Необычно сильные ливни в Британии в середине XX века были вызваны испытаниями ядерных бомб, пишет Physical Review Letters. Сообщается, что исследователи Редингского университета (Великобритания) изучили данные метеорологических и радиологических станций в Лондоне и на Шетландских островах, собранные в том числе в конце 50-х и начале 60-х годов. При этом учёные обращали особое внимание на зафиксированную концентрацию в воздухе стронция-90 и других радионуклидов. Выяснилось, что иногда их становилось в атмосфере заметно больше. По мнению специалистов, это является последствием испытаний атомных бомб.

Одновременно исследователи уточняли, сопровождалось ли это усилением дождей. Как отметили учёные, в Лондоне такой закономерности проследить не удалось. Они предполагают, что на это повлиял высокий уровень загрязнённости воздуха британской столицы. А вот на севере страны количество осадков возрастало почти на четверть — на 24%.

Авторы исследования объяснили, как ядерные испытания могли влиять на погоду. По их словам, после атомного взрыва резко возрастает электропроводность воздуха, атмосфера заполняется ионами, что способствует образованию более тяжёлых капель в облаках.

Как отметили учёные, эти знания можно использовать для улучшения климата в засушливых частях планеты. Они планируют проверить, удастся ли добиться такого же эффекта в атмосфере при помощи генераторов коронных разрядов, которые можно установить на борту самолётов.