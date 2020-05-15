В Германии установили алюминиевый мост российского производства

В немецком городе Раштатт, земля Баден-Вюртемберг, установили пешеходный алюминиевый мост, произведённый на Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ), входящем в Алюминиевую ассоциацию. Капитальная мостовая конструкция из анодированного алюминия длиной 18 метров и шириной 2 метра заменила временный "инвентарный" мост через реку Мург (приток Рейна).

Мостовые конструкции для немецкого города Раштатт создавались там же, где и мосты из алюминия для Красноярска, в прессовом и инструментальном производствах КраМЗа. В столице Сибири установлены три пешеходных моста из алюминиевых сплавов. Четвёртый находится в стадии проектирования.

Заказ на изготовление стационарного алюминиевого моста поступил из Германии в начале этого года. Российские специалисты выполнили необходимые технологические работы: прессование, фрезерные и сварочные работы, анодирование для придания конструкции антикоррозионной стойкости. Металл, из которого сделан мост, тоже российского производства — его с соседнего Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) доставили на промплощадку в жидком виде, благодаря чему удалось снизить расходы на логистику.

Важно отметить, что новая алюминиевая переправа будет в десять раз легче старой 23-тонной железобетонной конструкции. Ещё одним преимуществом алюминиевых сооружений, что наглядно демонстрирует данный мост, является их стойкость к коррозии, благодаря чему они используются даже в агрессивных средах и в прибрежных зонах. Обращают на себя внимание также простота и скорость монтажа конструкций и удобство их транспортировки Сергей Бурцев, генеральный директор КраМЗа

Российско-германский проект стал возможен в том числе благодаря участию Алюминиевой ассоциации, одним из приоритетных направлений работы которой является развитие применения алюминия в современном мостостроении в России и в мире.

Фото © Пресс-служба КраМЗа

Раньше для изготовления таких сооружений, как мосты, в основном использовали сталь. Но в последнее время выбор заказчиков всё чаще падает на алюминий. Его преимущества заключаются в лёгкости, коррозионной стойкости и эстетической привлекательности.

Мосты из алюминиевого сплава в долгосрочной перспективе дешевле, чем аналоги из стали, бетона или дерева, а при монтаже конструкции практически не требуется перекрытия движения. Кроме того, алюминиевый мост не требует никаких затрат по эксплуатации, его не надо красить.