В Петербурге мать избила дочку кружкой и попыталась задушить

В Санкт-Петербурге в больницу попала 14-летняя девочка. Она рассказала врачам, что её жестоко избила и пыталась задушить собственная мать, сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родительница нанесла дочери четыре удара по голове кружкой, а потом продолжила бить руками. Школьнице удалось сбежать к отцу, оттуда её забрала скорая помощь.

Девочка в удовлетворительном состоянии помещена в нейрохирургическое отделение, у неё диагностированы ушибы мягких тканей. А матери-садистке теперь грозит уголовная ответственность за истязание и неисполнение родительских обязанностей.