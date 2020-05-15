В Нижегородской области психолога обвинили в совращении детдомовцев, но она всё опровергает

Психолога Центра социальной помощи семьям и детям Городецкого района Нижегородской области обвинили в совращении воспитанника детского дома. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

О том, что девушка трижды (два раза в кабинете и один раз на Городецком валу — местной достопримечательности) приставала с предложением об оральном сексе, рассказал 16-летний подросток.

При этом сама 27-летняя психолог подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность детдома, в котором, по её словам, измываются над подростками. Она рассказала, что слухи о совращении пошли после того, как ещё один воспитанник убежал из заведения, а директор подумала о том, что он скрывается в квартире психолога, так как у них сложились дружеские отношения.

— Мне приходится работать с трудными подростками, состоящими на профилактическом учёте за кражу, воровство и прочее. Дети постоянно сбегают из Городецкого детдома, потому что директор унижает их, всячески оскорбляет, — отметила психолог.

Ребята несколько раз просили девушку повлиять на директора детдома, которая якобы часто помещает детей в изолятор. По словам специалиста, эти дети непростые, могут обманывать и менять свои слова, но сама она третий год работает в государственной организации и имеет хорошие отзывы.