Опубликованы кровавые рисунки серийного маньяка, которые могут стать ключом к разгадке его убийств

ФБР впервые опубликовало жуткие рисунки серийного убийцы Израиля Киза, которые нашли у него под кроватью в тюремной камере. На них изображено 11 черепов, которые, по мнению следователей, символизируют его жертв. Предположительно, преступник, рисуя, использовал собственную кровь.

Преступник родом с Аляски, в период с 2001 по 2012 год путешествовал по США, совершая жестокие изнасилования и убийства. Он заранее по всей стране оставил тайники, в которых хранились наборы с оружием и инструментами, на случай, если ему захочется совершить своё злодеяние.

Он ещё не был уверен, кого собирается убить. Но уже знал, что у него есть всё необходимое

Когда маньяка удалось задержать, он признался, что вёл двойную жизнь и путешествовал все эти годы с единственной целью — убивать. Ему было без разницы, мужчины это будут или женщины, молодые люди или старые. Однако ранее удалось опознать только трёх его жертв. Киз признался, что похитил 18-летнюю Саманту Кениг, он изнасиловал её, убил и расчленил тело. А также жестоко расправился с супружеской парой. Теперь власти просят помощи у общественности в установлении ещё восьми предполагаемых жертв.