Тело модели обезобразили страшные ожоги, после того как рядом взорвалась бутылка с маслом для загара

Инцидент произошёл на прошлой неделе, когда девушка жгла ветки во дворе дома. По трагической случайности 27-летняя Ким бросила в костёр бутылку масла для загара. Она и опомниться не успела, как содержимое воспламенилось. "Я увидела лишь огненный шар, а потом поняла, что у меня загорелись волосы", — вспоминает мать двоих детей.

Фото © Twitter / kymgraham92, Instagram / kymgrahamofficial

Я даже не заметила, как бросила туда бутылку, и, так как там ещё оставалось немного средства, она просто взорвалась. Тогда я даже не почувствовала никакой боли, видимо, просто была в шоке Ким Грэм

Фото © Twitter / ScottishSun

Раскалённое горючее попало как руку, лицо и часть груди модели. Целую минуту её приятель пытался потушить огонь на девушке. В итоге на теле осталось несколько крупных ожогов и болезненных волдырей. Но Ким признаётся, по-настоящему больно стало, когда её маленькая дочь увидела, что произошло с мамой. "Она чуть не выплакала свои маленькие глаза — это разбило мне сердце".

Фото © Instagram / kymgrahamofficial

Восстановление идёт медленно, но верно. Сейчас англичанка едва может даже согнуть обгоревшую руку, потому что каждое лишнее движение вызывает боль, пишет The Sun. Но, несмотря на все неприятности, девушка настроена позитивно. Со своими читателями Ким поделилась, что планирует уже скоро полностью излечиться.