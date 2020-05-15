"Хочу сделать каминг-аут". Малиновская призналась, сколько раз перекраивала себе лицо

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская призналась, что столько раз ложилась под нож пластического хирурга, что нетронутыми у неё остались разве только уши, передают "Дни.ру".

Своеобразный каминг-аут ведущая сделала в аккаунте в соцсети Instagram. Малиновская заявила, что хочет быть честной со своими подписчиками, и призналась во всех хирургических вмешательствах, на которые когда-либо решалась.

В частности, ведущая рассказала, что делала ринопластику, убирала брыльки (дефект кожи, который проявляется в виде обвисания щёк), решалась на эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, блефаропластику (операция по изменению формы век) и липофилинг (методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела с помощью использования собственного жира) век, а также трижды удаляла биополимер из губ (гель для увеличения).

По словам ведущей, она сделала данные операции для того, чтобы скрыть возрастные изменения. А вот обо всех операциях, сделанных в юности (их характер и количество Малиновская не уточнила), она сожалеет.

Отметим, что не все подписчики восприняли признание ведущей позитивно. Некоторые фолловеры возмутились огромным числом операций и посчитали, что Малиновская после них выглядит неестественно, а прежние формы были ей к лицу.

"Как-то не очень хочется иметь такое искусственное лицо, как у вас, Маша. Выглядите вы очень неестественно", "Ваш родной нос был очень красивый, зачем его нужно было кромсать?" — написали недоброжелатели.

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за ведущую и посчитал, что все манипуляции Малиновская сделала "в меру", из-за чего не потеряла индивидуальность. Также комментаторы подчеркнули, что прибегать к услугам пластических специалистов — это личный выбор каждого человека, поскольку "главное — насколько гармонично он себя при этом чувствует".