Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов домашних кинотеатров от Wink

В первой пятёрке — знакомые всем по прошлой неделе "Спутник", "Соник в кино", "Лёд-2", "Плохие парни" и новый "Доктор Дулиттл". Скука… А вот дальше гораздо интереснее. Во-первых, в десятку ворвался новый фильм с озвучкой Гоблина — "Третий лишний". Причём ворвался проект сразу на шестую строчку. Сдаётся нам, спускаться комедия будет долго. Во-вторых, на девятой строчке засветился "Маяк", у которого цифровой релиз случился ещё 20 апреля.

"Маяк" — это нашумевший чёрно-белый хоррор молодого дарования Роберта Эггерса с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях. Действие картины разворачивается в конце XIX века. Молодой человек Эфраим Уинслоу приплывает на отдалённый остров помогать старому суровому смотрителю маяка Томасу Уэйку. Уинслоу быстро замечает за стариком странные повадки. Однако со временем зритель понимает, что и Уинслоу не выделяется образцовой вменяемостью.

Во второй десятке снова отметим "Холодное сердце — 2". Последние три из восьми недель диснеевский хит провёл на 13-й строчке. Ещё чуть-чуть — и мы поверим в магию чисел. Внезапно в топ-20 платного контента влетели "Сумерки". Причём две последние части с подзаголовком "Сага. Рассвет". Что, к слову, любопытно. Ведь завершающая дилогия — отнюдь не самые лучшие фильмы в серии. Замкнул же двадцатку "Брат-2". Что для киномана бывалого отнюдь не сюрприз. Сиквелу одной из самых известных работ Алексея Балабанова 11 мая исполнилось ровно 20 лет. Россия решила поностальгировать.

В "лузеры" опустились картины, на которые мы изначально возлагали мало надежд. А именно средней руки ужастик "Остров фантазий", британская мелодрама "Только ты" (которая, впрочем, продержалась достойные три недели), случайный российский триллер "Странники терпенья" с Майей Шопой в главной роли, а также мультик "Тайна Мосли", семейный фильм про собаку "Зов предков" и детектив "Отель для самоубийц". Последний, кажется, и вовсе сняли только ради того, чтобы показать фанатам одного актёра. Речь о Николае Костер-Вальдау, известном прежде всего по роли Джейме Ланнистера из "Игры престолов".

Топ-20 бесплатных фильмов и сериалов за вторые майские выходные изменился до неузнаваемости — 14(!) новых проектов. Среди которых, к слову, есть несколько внезапных гостей.

Взять хотя бы "Парад Победы. World of Warships" (7-е место). Чтобы вы понимали, это большая срежиссированная в честь 9 Мая кат-сцена из видеоигры про военные корабли. Запись боя UFC 249 (2-е место) тоже, скорее всего, мы не увидим на следующей неделе. Ведь про спарринг Фергюсона и Гейджи уже сегодня никто не вспоминает. Не уверены мы и за будущее документалки от Discovery "CoViD-19. Китай против вируса" (17-е место). С одной стороны, тема очень актуальная. С другой — премьера фильма состоялась ещё 20 апреля. Нам кажется, если бы проект бил в нерв зрителя по-настоящему, то он бы засветился раньше.

Пара слов о пятёрке лидеров. Первое место — снова за "Приключениями Ам Няма". А главного его оппонента — "Маши и Медведя", — представьте себе, нет в двадцатке вовсе. Таинственное исчезновение, не иначе. На третьей строчке — "Танки", отечественный военный фильм 2018 года, сами догадайтесь, про какую войну. Ничего хорошего, как и, впрочем, плохого о проекте сказать не можем.

Куда интереснее "Поезд в Пусан", южнокорейский зомби-хоррор, который закрывает пятёрку. Судя по всему, интерес к проекту подстегнули "Паразиты", которые меж тем снова покинули двадцатку. Без лишних слов: "Поезд в Пусан" — это фильм про зомби, подобный вы вряд ли когда-нибудь видели, если не увлекаетесь нежитью как субкультурой. И да, если ужастик Ён Сан Хо понравится, обязательно посмотрите ещё "Станцию Сеул" — приквел "Поезда в Пусан" в формате аниме.