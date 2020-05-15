"Газпром нефть" направила в региональные больницы аппараты искусственной вентиляции лёгких

"Газпром нефть" в рамках программы "Газпром нефть" — медикам" предоставила региональным больницам аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Медицинское оборудование поступило в больницы Омска, Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга. Закупка новейших аппаратов ИВЛ швейцарского производства стала возможной благодаря международным связям компании в условиях дефицита такого оборудования на глобальном рынке. Они были доставлены в больницы, работающие с больными CоViD-19.

Ранее в ходе программы "Газпром нефть" — медикам" компания доставила в больницы семи регионов 1,3 миллиона средств индивидуальной защиты для врачей. Маски и респираторы, защитные костюмы и очки, перчатки и антисептики поступили врачам Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефть"

— Уже второй месяц "Газпром нефть" реализует программу "Антивирус", направленную на противодействие распространению CоViD-19. Она включает как масштабные проекты оказания поддержки медикам в регионах, так и массовое тестирование наших сотрудников на промышленных предприятиях. Первый этап этой программы подходит к концу, и теперь важно поддержать достигнутый уровень противовирусных мероприятий и продолжить оказание адресной помощи наиболее нуждающимся региональным медицинским учреждениям Александр Дыбаль Член правления «Газпром нефти»