Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Помимо этого было решено, что команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице чемпионата России, вылетают в ФНЛ, а два первых клуба ФНЛ выходят в высший дивизион.

⚡️Решения Исполкома РФС ⠀ – Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня – Командам разрешено делать по 5 замен в матче – Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта

Также было принято решение о пяти заменах в матчах. Что касается ФНЛ и ПФЛ, то они будут завершены досрочно по состоянию на 17 марта. Кубок России будет доигран.