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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Такое решение принял исполком РФС.

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Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Помимо этого было решено, что команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице чемпионата России, вылетают в ФНЛ, а два первых клуба ФНЛ выходят в высший дивизион.

Также было принято решение о пяти заменах в матчах. Что касается ФНЛ и ПФЛ, то они будут завершены досрочно по состоянию на 17 марта. Кубок России будет доигран.

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