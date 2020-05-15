VK Fest стартовал онлайн. Вот как его посмотреть

15 мая в 16:00 в России стартовал семидневный онлайн-фестиваль VK Fest. Он продлится с 15 по 21 мая онлайн, трансляции можно посмотреть в сообществе фестиваля.

В VK Fest примут участие более 70 артистов и другие звёздные гости: журналисты, актёры, стендаперы и другие. Ведущими фестиваля станут Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся от Mail.ru.

Из музыкантов вы услышите Noize MC, Steve Aoki и "Дискотеку Аварию". Также на фестивале выступят лучшие российские и зарубежные диджеи: Aria Fredda, DJ M.E.G, DJ Sidorkov, DJ Smash, Feel, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Swanky Tunes, Zeskullz.