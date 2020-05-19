Оглавление Бешенство Чума Клещевой энцефалит Сибирская язва Туберкулёз Ящур Бруцеллёз Республика Саха (Якутия) — 13,9 миллиона гектаров Забайкалье — 2,78 миллиона гектаров Бурятия — 2,44 миллиона гектаров

Это карта мира глазами защитников леса. Красным цветом обозначены места, где идут самые масштабные вырубки. Синие точки обозначают прирост лесного покрова.

Составил эту картину сервис Global Forest Watch, запущенный Всемирным институтом ресурсов при участии некоторых других организаций, в том числе NASA, Агентства США по международному развитию и Университета Мэриленда. Один из основных инструментов мониторинга лесов для них — прибор MODIS, установленный на борту спутника Terra. Этот аппарат работает на околоземной орбите вот уже более 20 лет. Как отмечается на сайте GFW, параллельно его создатели собирают информацию порядка сотни исследовательских и других компаний. В итоге им удалось составить довольно подробный отчёт по потерям лесного покрова во многих странах с 2001 по 2018 год.

Давайте из любопытства посмотрим на Китай. Итак, сообщается, что за указанный период страна потеряла 9,42 миллиона гектаров древесного покрова, и это означает уменьшение общей площади лесов на 5,8%. В списке лидеров среди провинций — Гуанси (2,07 миллиона гектаров), Гуандун (1,55 миллиона гектаров), Фуцзянь (1,04 миллиона гектаров), Цзянси (838 тысяч гектаров).

Фото © Pixabay

Надо сказать, что провинция Хубэй, на которую мы сейчас намекаем, на самом деле выглядит на этом фоне не так уж плачевно — 104 тысячи гектаров потерянного леса. Но всё-таки ради размышления примем во внимание, что Хубэй соседствует с Цзянси. А ещё интересно, что в Гуандуне, который в данном случае предстаёт перед нами как довольно сильно обезлесенный, в 2002 году вспыхнула эпидемия тяжёлого респираторного синдрома, который мир запомнил как атипичную пневмонию, а микробиологи обозначили как SARS-CoV. А SARS-CoV — это, между прочим, очень похоже на SARS-CoV-2, то есть на наш великий и ужасный коронавирус. Учёные подтвердили, что эти два вируса, можно сказать, родные братья. И даже познакомились мы с ними практически при одних и тех же обстоятельствах: их источниками назвали летучих мышей. Это обрушило град обвинений и в адрес КНР, и в адрес любителей экзотической кухни, и даже в адрес ни в чём не повинных животных.

На самом деле, по словам биологов, мы имеем дело с неизбежным и весьма распространённым явлением под названием зоонозы. Это инфекции, которые передаются человеку от животных. Или, в некоторых редких случаях, наоборот. Таких инфекций весьма внушительный список, и очень многие нам отлично известны. Вот лишь некоторые:

Бешенство

Чума

Клещевой энцефалит

Сибирская язва

Туберкулёз

Ящур

Бруцеллёз

А ещё зоонозом считают лихорадку Эбола — по основной версии, изначально ею кого-то заразили опять же летучие мыши. Не будем также забывать про ВИЧ, который, по мнению учёных, достался людям от шимпанзе. В общем, природа — это глобальный резервуар всевозможных вирусов, которым животные научились противостоять, а мы с вами пока не очень. В связи со всем этим учёные высказали версию, что бесконечная вырубка лесов со стороны человечества — самоубийство ещё и в этом смысле.

Как раз на днях раздались голоса из Бразилии: хорошо известный там эколог Дэвид Лапола заявил, что вырубка лесов Амазонии — прямая дорога к следующей пандемии. По его глубокому убеждению, уничтожение природной среды обитания огромного количества животных в той же прогрессии повышает риски контактов с ними.

Амазонка — это огромный запас вирусов. Нам лучше не испытывать судьбу. Когда вы создаёте экологическое неравновесие — вот когда вирус может атаковать. Это ещё одна причина не использовать ресурсы Амазонии нерационально, как сейчас Дэвид Лапола Бразильский эколог

Самое время прояснить, с какой же скоростью мы, согласно этой версии, приближаем себя к новым, неведомым человеческому иммунитету болезням. Теперь уже на примере Бразилии. Вот данные Национального института космических исследований: с августа 2018 года по июль 2019 года в стране не стало 9762 квадратных километров леса, и это почти на треть больше, чем за предыдущий отчётный год — тогда Бразилия потеряла 7536 квадратных километров.

Со ссылкой на это же ведомство сообщается, что за первые четыре месяца 2020 года масштабы вырубки лесов возросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экологи предположили, что в период пандемии преступникам стало проще. Впрочем, бразильское Министерство обороны объявило, что направит на борьбу с незаконными лесозаготовками несколько тысяч военных.

А если взять данные того же Global Forest Watch, то за 2001–2008 годы уничтожено 53,8 миллиона гектаров амазонских лесов. Сравните: Китай потерял девять миллионов. Биолог Дмитрий Замолодчиков призвал обратить на это внимание и вообще подверг сомнению всю теорию о взаимосвязи обезлесения и зоонозных эпидемий.

В Бразилии ситуация с обезлесением хуже, но у нас нет информации о распространении там новых болезней. Это некая идея, которая, с моей точки зрения, скорее спекулирует на общей проблеме ковида. В принципе, взаимодействие человека и природы продолжается тысячелетиями, человек наступает на природу. Природа старается как-то выживать, животные пытаются осваивать урбанизированные и сельские ландшафты Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

По мнению учёного, в урбанизированной среде уже прижились все животные, какие смогли. Он подчеркнул, что те же летучие мыши живут в постоянном контакте с людьми не только в Китае.

Летучие мыши в тропиках — это один из видов синантропных животных, это как у нас голуби. Возникновение коронавируса — это элемент эволюции вирусов, а не проникновение летучих мышей в города. Я считаю, что здесь количество населения играет роль. В большом количестве населения возникает возможность большого количества контактов. Также особенности национальной китайской кухни сказываются. А для большинства зоонозов именно употребление в пищу является основным источником попадания возбудителя в организм Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

А теперь возьмём ситуацию с лесом в России. Глобальный мониторинг выдаёт шокирующую цифру — 60,4 миллиона гектаров. То есть это практически как в Бразилии и Китае вместе взятых. Топ-3 регионов нашей страны выглядит так:

Республика Саха (Якутия) — 13,9 миллиона гектаров

Забайкалье — 2,78 миллиона гектаров

Бурятия — 2,44 миллиона гектаров

Однако научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН подчёркивает, что эти цифры требуют обстоятельного пояснения: они не учитывают восстановления леса, а оно тоже происходит.

Это касается единовременных потерь лесного покрова, но за то же самое время и восстановилось примерно 60 миллионов гектаров за счёт естественного и искусственного лесовосстановления. Площадь лесного фонда в России чуть-чуть увеличилась за последние два десятилетия за счёт того, что рубить стали намного меньше Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

Доктор биологических наук также добавил, что в прошлом году побывал в китайском Гуандуне и застал его "достаточно зелёной" провинцией.

В Китае в последние 20 лет очень большое внимание уделяют лесовосстановлению, лесистость страны достигала 15%, сейчас она уже достигает 20%, там, строго говоря, восстанавливаются миллионы гектаров Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

Кстати, с 2014 года в Китае действует полный запрет на вырубку лесов. А ещё там есть национальный праздник — День посадки деревьев. И он обязывает каждого гражданина ежегодно высадить минимум три дерева либо, в виде исключения, поучаствовать ещё в каком-то полезном для природы деле. Правда, российские экологи отмечают, что это не мешает китайцам вырубать леса в Сибири, но это уже другая история.