Сакральная обнажёнка. Чем занимались древние славяне для повышения урожая?

До крещения Руси одним из главных культов у древних славян был культ плодородия. Разумеется, князья и военные чтили Перуна как одного из главных богов, но для крестьян важнее было, чтобы земля родила хлеб и не случилось голода, поэтому на Руси были распространены культы матери-земли (Макоши) и Велеса — скотьего бога, который жил где-то под землёй и которого изображали с огромным мужским достоинством. Это древнее божество пользовалось у славян таким авторитетом, что его имя упоминалось в договорах между Древней Русью и императорским Константинополем.

Иные нормы стыда

В центре кумирни славян обычно располагали богиню Макошь с огромными отвисшими грудями и большим животом, по обе стороны от неё располагались ещё два женских божества — Лада и Леля, тоже олицетворявших плодородие. На юге Руси в центре кумирни между Ладой и Лелей ставили другого статую — бога Рода, которого изображали в виде огромного фаллоса.

Богиня Макошь. Фото © wikiznanie.ru

Недаром часто бывавший у ромеев князь Владимир вскоре стал ощущать некоторое неудобство перед православными греками и даже постарался провести собственную религиозную реформу — прикрыть наготу идолов, чтобы не было стыдно перед иностранцами за поклонение "срамным местам".

Однако его реформа не нашла отклика у соплеменников, чтили землю — источник хлеба и старались разбудить её плодовитость собственной наготой. Нормы стыдливости были совершенно иными.

Древние славяне верили, что передать земле плодовитость может мужчина, как обладатель сакрального фаллоса. Поэтому для хорошего урожая пахари в поле частенько раздевались донага, чтобы земля уж совершенно точно могла родить хлеб. Любопытно, что вплоть до XIX века крестьяне верили, что во время посевной мужчинам нельзя спать с женщинами и даже думать о них. Считалось, если мужчина дотронется в это время до жены, его хлеб поразит головня — болезнь злаков.

Женщины тоже принимали посильное участие: во второй половине лета они уходили в поле, ложились на спину, поднимали подол, принимая вид роженицы, и рожали "понарошку", как бы показывая земле, что ей надо делать.

Семена и секс

Чтобы лён уродился, женщины перед посевом должны были обязательно посидеть на семенах голым задом, а во время посева обнажёнными покататься по земле.

Как можно меньше одежды должно было оставаться и на том, кто сажал огурцы. Чем меньше одежды, тем тоньше кожица на огурцах. Если огурцы не росли, женщине следовало задрать подол и показать огурцам срамное место. А если не росла капуста, ей показывали грудь.

Когда селянки сеяли жито, то раздевались донага и распускали волосы.

Если поля поражала засуха, то в поле выходили женщины: они задирали подолы или раздевались догола и катались по земле, надеясь, что божество Род возбудится, глядя на них, и прольётся на мать-землю дождём. В засуху устраивали сексуальные утехи на берегах рек и озёр.

Подобные ритуалы продолжались всё лето, но пик бесстыдства приходился на Ивана Купалу, когда славяне устраивали настоящие загулы. Даже искать цветущий папоротник тоже ходили раздетыми.

Нагота — средство от болезни

Летом, чтобы обезопасить поле от вредителей, славяне обнажёнными оббегали поле (делали так в основном мужчины), причём должны были с трёх углов поля зубами сорвать по колосу, с четвёртого угла уйти с поля и унести колоски в укромное место. Считалось, что вредители уйдут с поля в поисках этих колосков.

Во время первого выгона скота пастух должен был быть голым. До восхода солнца он выгонял скот на пастбище, складывал в середину стада одежду и посох и трижды обходил стадо вокруг.

В западных областях был распространён довольно сложный обряд: на 1 мая, когда ведьмы справляли шабаш, следовало голым отвести корову на перекрёсток, привязать её там, покрывалом собрать росу с травы, накрыть мокрым покрывалом корову и вернуть её в хлев, затем выжать росу в миску и дать выпить скоту. Считалось, после такого колдовства коровы будут хорошо доиться.

Наготой славяне отгоняли болезни. Во время мора в Сербии деревни опахивали плугом, в который впрягали шесть совершенно обнажённых девиц. По весне хозяйки голыми обходили дворы и раскладывали пучки полыни, чтобы в дом не забиралась нечисть.

Чтобы летом был урожай яблок, заботиться об этом следовало ещё зимой: полагалось выбегать голышом в сад и трясти яблони.

Разумеется, существовал и обратный эффект: обнажённому человеку земля якобы давала особую силу. Бездетные женщины уходили нагими в поля просить у земли плодородия, молоденькие девушки и невесты верили, что Мокша даст им красоту, если они будут по утрам голыми купаться в росистой траве.