На Ямале восьмилетний мальчик насмерть отравился водкой

В Тазовском районе восьмилетний мальчик отравился большим количеством водки. Несмотря на старания врачей, ребёнок умер. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошёл в ночь на 14 мая. Несовершеннолетний, оставленный в квартире без присмотра родителей, выпил приличное количество водки. Бутылку с алкогольным напитком накануне перед происшествием принёс и оставил в легкодоступном месте отец ребёнка.

Около шести часов утра мальчика с признаками сильнейшего отравления доставили в Гыданскую участковую больницу. Медики пытались реанимировать школьника, однако он скончался.

Как отметили в СК, для того чтобы установить точные причины гибели мальчика, назначены судебно-криминалистические экспертизы, включая гистологическое и химическое исследования. Также возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".