Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
— Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Лётчик находится в кабине во время полёта, но только контролирует выполнение всех функций, — рассказал источник.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — это российский самолёт пятого поколения, предназначенный для выполнения всех целей по уничтожению противника в воздухе, на земле и воде.
Напомним, в декабре прошлого года первый самолёт данной серии потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот истребителя Су-57 успел катапультироваться и остался жив. Авария произошла по причине отказа в системе управления воздушного судна. Позднее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что массовые поставки Су-57 на вооружение в ВКС России начнутся в 2020 году.