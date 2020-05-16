Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Лётчик находится в кабине во время полёта, но только контролирует выполнение всех функций, — рассказал источник.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — это российский самолёт пятого поколения, предназначенный для выполнения всех целей по уничтожению противника в воздухе, на земле и воде.