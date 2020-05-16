Европа зажигает свет. "Специальное" Евровидение-2020 пройдёт сегодня в онлайн-формате

В 46 странах мира, в том числе в РФ, в 22:00 по московскому времени покажут специальное телешоу вместо отменённого Евровидения-2020. Об этом проинформировала пресс-служба мероприятия.

В программе Eurovision: Europe Shine A Light ("Евровидение: Европа зажигает свет") выступят артисты из стран, заявленных на этот конкурс в 2020 году, а также участники прошлых лет. Россию будет представлять группа Little Big с хитом Uno.

Все участники будут находиться в своих странах, но вместе исполнят песню Love Shine A группы Katrina and The Waves, которая победила в 1997 году. Также ожидаются некие "сюрпризы для зрителей".