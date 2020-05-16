Сакральная жертва "оппозиции". Зачем была проведена атака на "Бессмертный полк"

Следственный комитет установил подозреваемых, которые разместили фотографии нацистов в проекте "Бессмертный полк". Как сообщили в ведомстве, появились данные по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Речь идёт о четырёх сторонниках ФБК из разных городов, которые решили унизить память советского народа, пожертвовавшего 29 миллионами своих жизней в борьбе с фашизмом.

Ведомство Александра Бастрыкина уже установило адреса, откуда послали фото нацистских лидеров. Своё расследование провёл и юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, собрав эксклюзивную информацию о подозреваемых.

По его словам, выяснилось, что за этим делом стоит внесистемная оппозиция — навальнисты и либертарианцы. Знакомтесь, первый из них — Даниил Симонов, разместивший фото генерала Власова — является активистом штаба Навального в Перми. Для размещения фото Власова Симонов пользовался аккаунтом в соцсетях, пишет у себя в телеграм-канале Илья Ремесло. Симонов состоит в группе "Фонд борьбы с коррупцией".

Фото © Скриншот из соцсети instagram/daniil.simanov 1 / 2

Фото © Скришнот Facebook / Илья Ремесло

Вторым "героем" стал Андрей Шабанов из Самары — либертарианец и навальнист из Самары, который отправил фотографию Адольфа Гитлера с подписью "Михаил Алоисович Егерьский". "Интересно, с какой из ныне существующих стран Россия соревнуется в безумии?" — пишет человек, издевающийся над исторической памятью своих предков. Хотя вполне возможно, что не своих, никто не занимался расследованием, не были ли их прадеды полицаями. Личная страница в популярной соцсети этого "юмориста" пестрит цитатами Леонида Волкова и сносками о жизни ЛГБТ.

Фото © Скриншот из соцсети VK.com 1 / 2

Ещё один навальнист, Денис Воронцов из Волгограда, вывесил на портале движения "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера. Состоит в группе "Команда Навального Волгоград".

Фото © Facebook / Илья Ремесло 1 / 2

Четвёртым стал Вячеслав Круглов из города Ульяновска. Он отправил на портал движения "Бессмертный полк" фотографию Адольфа Гитлера и для этого воспользовался аккаунтом vk.com/id136870649. Состоит в группе "Команда Навального Ульяновск".

Фото © Скриншот из соцсети OK.ru 1 / 2

Таким образом, заключает Илья Ремесло, за идиотской атакой на "Бессмертный полк" стоят даже не националисты, а сторонники Навального. Лишнее доказательство того, что внесистемные "либералы" являются самой маргинальной, отбитой и упоротой политической группой в России.

Фото © Скриншот из соцсети VK.com

— Лично я не понимаю, зачем навальнисты так тупо атаковали "Бессмертный полк", как это помогло в борьбе с кровавым режимом и наступлении Прекрасной России Будущего? Пытаться поймать самое популярное в народе движение на слабом знании истории, высмеять и дискредитировать его? Увы — ума у них не хватает, чтобы как-то здраво оппонировать власти по исторической тематике, — отмечает Ремесло. — Бессмысленно плевать против ветра, либерахи в очередной раз плюнули сами в себя, дискредитировав своё движение.

Покопавшись в этой истории, несложно сделать вывод, что все эти представители несистемной оппозиции готовы переступить грань. А некоторые уже это сделали — активист штаба Навального, сторонник Либертарианской партии Андрей Шабанов уже привлекался к ответственности за экстремизм и кражу. Так же как и ультраправый рецидивист Вячеслав Круглов из Ульяновска, уже привлекавшийся за экстремистские правонарушения.

Блогер Андрей Вышинский не удивляется, что "до реабилитации нацизма опустились именно оппозиционные активисты и сторонники Алексея Навального, ведь он со своими соратниками год от года прививал ненависть к нашей стране и нашей истории. Один его сотрудник, Руслан Шаведдинов, открыто поддерживал сожжение людей в Одесском доме профсоюзов, агрессию против Донбасса и убийство мирных жителей. Множество других делали это в завуалированной форме, но постоянно подкрепляя образ россиян как неполноценного народа, не доросшего до мудрости великого Алексея Анатольевича". Вот такие адепты у Навального и Светова, которые якшаются с нацистами. Что не нового для Навального.