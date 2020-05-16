На востоке Москвы охранник магазина выстрелил из травмата в двух пьяных мужчин

В Москве охранник продуктового магазина выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин, которые находились в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошёл на Просторной улице. Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого охранник решил воспользоваться травматикой. В итоге он был задержан.