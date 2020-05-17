В России создали материал, который замаскирует военную технику под сугробы

Специалисты холдинга "Росэлектроника" создали материал, который позволяет маскировать военную технику в зимнее время под сугробы. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что уже выпущена опытная партия материала, а в его основу легли нити с наноструктурным ферромагнитным микропроводом.
При этом дальность обнаружения техники радиолокационными станциями разведки и другими силами противника снижается в 3,5–4 раза. Кроме того, он имеет коэффициент отражения, поглощающий электромагнитное излучение радара на 99,5%, что не позволяет обнаружить замаскированный объект.