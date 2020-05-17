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В России создали материал, который замаскирует военную технику под сугробы

Видимость объектов падает в несколько раз, а благодаря поглощению излучения их не обнаружат радары.

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Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Специалисты холдинга "Росэлектроника" создали материал, который позволяет маскировать военную технику в зимнее время под сугробы. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что уже выпущена опытная партия материала, а в его основу легли нити с наноструктурным ферромагнитным микропроводом.

При этом дальность обнаружения техники радиолокационными станциями разведки и другими силами противника снижается в 3,5–4 раза. Кроме того, он имеет коэффициент отражения, поглощающий электромагнитное излучение радара на 99,5%, что не позволяет обнаружить замаскированный объект.

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