В России создали материал, который замаскирует военную технику под сугробы

Специалисты холдинга "Росэлектроника" создали материал, который позволяет маскировать военную технику в зимнее время под сугробы. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что уже выпущена опытная партия материала, а в его основу легли нити с наноструктурным ферромагнитным микропроводом.