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В США за сутки выявили 25 тысяч случаев заражения CoViD-19

Более 1,2 тысячи человек умерли за 24 часа.

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Фото © ТАСС / EPA / JASON SZENES

Почти 25 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, информирует Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

По его сведениям, за последние сутки в Штатах зарегистрировано 24 996 новых случаев заражения, вчера этот показатель составлял 25 050.

Жертвами коронавируса за сутки стали 1224 человека, накануне говорилось о 1632 летальных исходах.

За всё время в Соединённых Штатах коронавирусом заразилось 1 467 884 человека, умерло — 88 754.

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