В США за сутки выявили 25 тысяч случаев заражения CoViD-19

Почти 25 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, информирует Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
По его сведениям, за последние сутки в Штатах зарегистрировано 24 996 новых случаев заражения, вчера этот показатель составлял 25 050.
Жертвами коронавируса за сутки стали 1224 человека, накануне говорилось о 1632 летальных исходах.
За всё время в Соединённых Штатах коронавирусом заразилось 1 467 884 человека, умерло — 88 754.