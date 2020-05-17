СМИ: В Германии предостерегли чиновников от использования WhatsApp

Уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерёг федеральных чиновников от пользования мессенджером WhatsApp. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Кельбера, которое было разослано во все федеральные министерства.

Кельбер предупредил, что "через отправку сообщений WhatsApp получает медиаданные", которые затем могут передаваться владеющей мессенджером компании Facebook.

К уязвимым данным относятся IP-адреса, местоположение, сведения о смартфоне и операционной системе устройства, а также дата и время отправки сообщения. На основе этого можно составить профиль пользователя, включающий информацию о финансовом положении, хобби, профессии, предпочтениях и даже состоянии здоровья.

— В связи с этим я рекомендую, чтобы применение WhatsApp федеральными властями было исключено, — резюмировал Кельбер.