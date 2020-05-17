Скончалась художница Татьяна Сельвинская

Заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств Татьяна Сельвинская умерла в возрасте 92 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

— С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почётного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, — указали в пресс-службе со ссылкой на слова президента академии Зураба Церетели.

Он добавил, что художница была "увлечённым творцом и ярким общественным деятелем" и академия ценила её разнообразный талант. Церетели выразил соболезнования родным и близким Сельвинской.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Детство её прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в городке писателей в Переделкине среди таких выдающихся личностей, как Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Корней Чуковский, Леонид Леонов, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер. С одиннадцати лет она училась у художника Роберта Фалька. Также её учителями были Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953 году окончила МГХУ им. Сурикова.