Скончалась художница Татьяна Сельвинская

Заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств Татьяна Сельвинская умерла в возрасте 92 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.
— С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почётного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, — указали в пресс-службе со ссылкой на слова президента академии Зураба Церетели.
Он добавил, что художница была "увлечённым творцом и ярким общественным деятелем" и академия ценила её разнообразный талант. Церетели выразил соболезнования родным и близким Сельвинской.
Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Детство её прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в городке писателей в Переделкине среди таких выдающихся личностей, как Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Корней Чуковский, Леонид Леонов, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер. С одиннадцати лет она училась у художника Роберта Фалька. Также её учителями были Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953 году окончила МГХУ им. Сурикова.
В творческом портфеле Сельвинской более ста коллективных и персональных выставок, около 200 спектаклей. Авторские работы есть в Третьяковке, театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике "Абрамцево" и в других коллекциях в РФ и за рубежом.