Бэтмен точно купит. Bugatti показала самый дорогой Chiron в истории

Популярный немецкий ведущий Маттиас Мальмеди показал, как выглядит самый дорогой и самый быстрый Bugatti Chiron из когда-либо созданных компанией. Машина в матово-чёрном цвете построена крайне ограниченной серией и купить её в салоне нельзя. Прежде всего потому, что машина создана исключительно для трека, а её мощность благодаря переработанной системе впуска и выпуска, а также модифицированным турбинам увеличена до 1500 лошадиных сил. Электронный ограничитель скорости настроен на 350 километров в час, однако, как заметил ведущий, его можно "быстро убрать".