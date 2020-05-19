Девушка снимала парашютистов, не подозревая, что это не часть шоу, а настоящее падение

Кристина Ренфру из Флориды сняла на видео шоу, которое устроили парашютисты в небе над городом. Спускаясь с огромной высоты, храбрецы, казалось, исполняли воздушные пируэты. Вот только реальность оказалась намного страшнее. Как оказалось, парашюты парней раскрылись не до конца, из-за чего они со скоростью продолжали падать на землю. Кадры пошедшего не по плану спуска быстро разлетелись по Сети.
Видео © Facebook / Christina Renfroe
Сама Кристина лишь спустя время узнала, что парашютисты вовсе не пытались устроить шоу. Однако всё прошло не так трагично, как могло. Воздушному тандему чудом удалось выжить. За секунды перед падением они зацепились за дерево, что и помогло смягчить приземление. Горе-героев сразу же отвезли в больницу.
Фото © Titusville Fire Department
Врачи сообщают о травмах разной степени тяжести у пострадавших, однако уверяют: жить будут, сообщает CNN. Когда ситуация с парашютистами стала известна общественности, в комментариях пользователи решили поддержать их.
Вот это да! Безумие. Надеюсь, они в порядке!
Brittany Breshears
Надеюсь, что они скоро поправятся, но почему оператор убрала телефон, как только ребята приземлились на дерево…
Hemanth Kumar