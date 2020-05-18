Так вот почему голова не варит. Учёные выяснили, что делает с мозгом жирная пища

Жирная пища снижает у женщин концентрацию внимания, заявили учёные из Университета штата Огайо (США). Об этом пишет The American Journal of Clinical Nutrition. Сообщается, что к такому результату привёл эксперимент с участием более чем 50 дам. Их возраст в среднем — 53 года. Исследователи подчеркнули, что ни у одной из них ранее не выявили сердечно-сосудистых и других хронических болезней, а также нарушений обмена веществ. При этом у 32 участниц испытания был диагностирован рак груди, однако авторы научной работы заверили, что это никак не повлияло на итоги теста.

По опубликованным данным, всем этим женщинам предложили совершенно одинаковый по калорийности обед: яичницу, сосиски, булочку и соус. Однако эти продукты различались по содержанию насыщенных и ненасыщенных жиров. Для одной половины испытуемых блюда приготовили на подсолнечном масле (в нём ненасыщенные жиры), а для другой — на пальмовом (с насыщенными жирами). После еды участниц попросили выполнить одно и то же задание на внимательность: нужно было как можно быстрее нажать на клавишу при появлении на экране какой-то определённой фигуры и, соответственно, не нажимать, если дисплей показывал другие изображения.

Выяснилось, что пообедавшие блюдами на пальмовом масле заметно хуже справились с задачей. Для уверенности в результатах эксперимента учёные повторили его через несколько недель и поменяли участниц местами, то есть во втором случае они ели блюдо на другом масле. Итог оказался аналогичным: насыщенные жиры мешали концентрироваться.