Кого бьёт Украина? О том, как боксёра Александра Усика вызвали на бой за дружбу с русскими

У Исаака Бабеля в рассказе "Фроим Грач" есть такой эпизод:

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьёшь?.. Ты бьёшь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

К чему это я? Живёт на Украине великий боксёр Александр Усик. Так вышло, что абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности ещё, что называется, и хороший парень. Красивая семья, богобоязненное отношение к жизни, чувство юмора, любовь к своей стране — всё при нём.

Так вот, ирония судьбы по-украински такова: чем круче у тебя национальный герой, тем жёстче его надо мочить.

Дело в том, что Усик вместе с ещё одним украинским боксёром Василием Ломаченко стал главным действующим лицом в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!". Там ребята говорят о Боге, ходят по монастырям, а также говорят про дружеское (христианское) отношение к своим братьям, которые в том числе живут в России. Абсолютно безобидный, светлый и тёплый фильм. Но не для Украины, конечно.

Сайт "Миротворец" обвинил их в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и отрицании российской агрессии, назвал противниками независимости украинского православия. Некоторые украинцы стали требовать, чтобы боксёры сменили гражданство на российское. Ну а правильно, зачем Украине две лишние мировые звезды, когда есть Кличко!

Некоторые пошли дальше. Так, например, борец вольного стиля Богдан Грицая бросил вызов Александру Усику — хочет поединка без правил. А если точнее, хочет украинского хайпа (тоже без правил). Помимо фильма, поводом послужил шуточный ролик Усика в "Инстаграме", где он пригласил на бой диванного эксперта. Вот что говорит борец:

"Я, Богдан Грицай, с украинской Шепетовки, обращаюсь к Александру Усику с украинского Крыма, временно оккупированного Российской Федерацией. Александр, вот посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если представители бойцовских видов спорта будут применять свои умения для ущемления прав человека, то бандитизм конца Советского Союза будет казаться образцом справедливости и правопорядка".

Сколько милого и приятного для уха украинского националиста борец вложил в первые строчки своего обращения. Сразу же и Кадыров, и совок, далее будут Путин и Крым. Своё длинное обращение он закончит словами настоящего европейского демократа, каковыми считают себя украинцы типа него: "Не тебе, Александр, решать, чей Крым, и не тебе решать, что нужно говорить и писать украинцам".

Грицай проснулся знаменитым: его ролик собрал под 400 тысяч просмотров, у него даже появилась собственная страница в Википедии, ну и бешеная поддержка со стороны некоторых агрессивно настроенных украинцев в придачу.

Украинская телеведущая Янина Соколова пожелала удачи борцу и написала много матерных провокаций в сторону боксёра. Экс-нардеп Украины Ирина Фарион тоже выразила своё возмущение в фейсбучном посте: "Недавно существо с отбитым мозгом по фамилии Усик гордо заявило, что он Александр, а не Олександр. Его, наверно, с детства кормили ядовитыми продуктами?"

И так до бесконечности и в огромном количестве. На поединок, кстати, Усик согласился по правилам бокса. Всем желающим подраться предложил пройти медосмотр и встать в очередь — очень много желающих.

Забавно, что в России разговоры в духе "украинцы — братский народ" не то чтобы не редкость, а устоявшееся мнение, которое все российские спортсмены (как и представители шоу-бизнеса) без устали повторяют. Если человек говорит, что он любит Украину и украинцев, а так тут говорят практически все, то он не имеет в виду грязные делишки Порошенко, Коломойского или нацбатальонов, но если Александр Усик говорит, что среди его друзей есть русские, то он сразу же признаёт, что Крым российский, а друзья его — это Путин и Кадыров.

То есть если ты спортсмен постсоветской страны, то ты просто обязан кидаться с оскорблениями на "большого брата", чтобы проявить ненависть к своей неимперской судьбе, а если ты этого не делаешь, то ты национальный предатель.

Что ж вы за страна такая, если вы берёте самого известного боксёра в мире, который с утра до вечера машет вашим флагом, рассказывает везде о том, что он украинский патриот, молится за спасение ваших душ, а вы хотите его то на бой вызвать, то гражданства лишить?