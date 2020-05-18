Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно из-за пандемии
Чемпионом признали "Селтик".
Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) приняла решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. В связи с этим "Селтик" признали чемпионом страны. Отмечается, что при распределении итоговых мест учитывалось среднее количество очков в сыгранных матчах.
Для "Селтика" это уже девятое чемпионство подряд.
Ранее досрочно были завершены Лига 1 (Франция) и Эредивизия (Нидерланды). Пока только чемпионат Германии по футболу возобновился после двухмесячной паузы.
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