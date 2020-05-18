Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно из-за пандемии

Чемпионом признали "Селтик".

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) приняла решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. В связи с этим "Селтик" признали чемпионом страны. Отмечается, что при распределении итоговых мест учитывалось среднее количество очков в сыгранных матчах.

Для "Селтика" это уже девятое чемпионство подряд.