Российские онлайн-кинотеатры метят на Запад

Российская киноиндустрия развивается. Пандемия вызвала кризис, а у него есть две стороны — с одной стороны, у бизнеса становится меньше денег, с другой, это возможность вырасти и потеснить конкурентов. Таким шансом готово воспользоваться российское кино.
Площадка будущего
С 8 по 14 июня пройдёт международный онлайн-рынок аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: Digital edition на онлайн-платформе. Это первый онлайн-рынок российского контента, и его формат имеет сильную значимость.
Ивент должен сильно повлиять на отечественную киноиндустрию, говорит генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. По её словам, подобные презентации продуктов — скорее всего, долгосрочный тренд для компаний, если посмотреть на ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Велика вероятность, что рынки в ближайшее время уйдут в онлайн. Презентации и мероприятия онлайн — это будущее. И российская киноиндустрия окажется в первых рядах.
Важно, чтобы аудитории было нескучно. Для этого нужен специальный формат. И решение у организаторов есть.
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Церемония открытия пройдёт на сайте Key Buyers Event: Digital edition. На сайте будут организованы церемония открытия и различные программы. Евгения Маркова уверяет, что это будет полноценное мероприятие, а не просто видеозвонок. Лицом мероприятия станет российская актриса Анна Чиповская.
Пользователю нужно будет авторизоваться, чтобы увидеть содержимое сайта. В зависимости от должности ему будет видно разное содержимое — одни страницы будут показаны только менеджерам, другие — всем посетителям сайта.
Конкуренция высокая, желание есть
Не менее важно и желание создателей контента выходить на мировой рынок и развивать индустрию. Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова говорит, что с этим проблем нет.
Активность компаний высокая, она даже превзошла ожидания организаторов. Из российских 20 подали заявку на участие. Среди них 60 — дистрибьюторы и владельцы прав, 51 — копродуктивные компании, 65 — сервисные компании.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Причём это компании из разных регионов, а не из одного, подчёркивает генеральный директор "Роскино". 87% — из Москвы и Московской области, 10% — из Санкт-Петербурга, оставшиеся — из Екатеринбурга, Белгорода и Петрозаводска.
У партнёров тоже большое желание участвовать. Во время мероприятия будут представлены различные проекты российских и зарубежных компаний.
Среди первых наиболее интересна новая секция — копродукционные проекты. Для организаторов она стала открытием. Ожидалось, что там окажется не более 15–20 проектов. В итоге на эту секцию было подано 88 проектов, а отобрано более 44. Это говорит об интересе продюсеров и о том, что и рынок созрел для следующего шага. Участники готовятся в короткие сроки и приносят то, что у них уже есть, а не готовятся специально.
Российское кино вышло на мировую арену. Но есть шанс улучшить положение
Сергей Сельянов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов сказал, что российская киноиндустрия стала увереннее чувствовать себя на международном рынке.
Индустрии требовались инструменты, которые бы помогали российским компаниям, говорит топ-менеджер. Шесть лет назад не было ни одного российского зрительского фильма на международных экранах. Это говорит о развитии индустрии отечественного кино.
Но это не повод остановиться, нужно наращивать своё присутствие на международной арене. И важно, что это происходит в кризис. Это не только проблемы, но и возможности. Потребность в контенте возрастает, этим нужно пользоваться. На Key Buyers Event: Digital edition кинокомпании покажут, как это можно сделать.