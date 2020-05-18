Российские онлайн-кинотеатры метят на Запад

Российская киноиндустрия развивается. Пандемия вызвала кризис, а у него есть две стороны — с одной стороны, у бизнеса становится меньше денег, с другой, это возможность вырасти и потеснить конкурентов. Таким шансом готово воспользоваться российское кино.

Площадка будущего

С 8 по 14 июня пройдёт международный онлайн-рынок аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: Digital edition на онлайн-платформе. Это первый онлайн-рынок российского контента, и его формат имеет сильную значимость.

Ивент должен сильно повлиять на отечественную киноиндустрию, говорит генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. По её словам, подобные презентации продуктов — скорее всего, долгосрочный тренд для компаний, если посмотреть на ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Велика вероятность, что рынки в ближайшее время уйдут в онлайн. Презентации и мероприятия онлайн — это будущее. И российская киноиндустрия окажется в первых рядах.

Важно, чтобы аудитории было нескучно. Для этого нужен специальный формат. И решение у организаторов есть.

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Церемония открытия пройдёт на сайте Key Buyers Event: Digital edition. На сайте будут организованы церемония открытия и различные программы. Евгения Маркова уверяет, что это будет полноценное мероприятие, а не просто видеозвонок. Лицом мероприятия станет российская актриса Анна Чиповская.

Пользователю нужно будет авторизоваться, чтобы увидеть содержимое сайта. В зависимости от должности ему будет видно разное содержимое — одни страницы будут показаны только менеджерам, другие — всем посетителям сайта.

Конкуренция высокая, желание есть

Не менее важно и желание создателей контента выходить на мировой рынок и развивать индустрию. Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова говорит, что с этим проблем нет.

Активность компаний высокая, она даже превзошла ожидания организаторов. Из российских 20 подали заявку на участие. Среди них 60 — дистрибьюторы и владельцы прав, 51 — копродуктивные компании, 65 — сервисные компании.

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Причём это компании из разных регионов, а не из одного, подчёркивает генеральный директор "Роскино". 87% — из Москвы и Московской области, 10% — из Санкт-Петербурга, оставшиеся — из Екатеринбурга, Белгорода и Петрозаводска.

У партнёров тоже большое желание участвовать. Во время мероприятия будут представлены различные проекты российских и зарубежных компаний.

Среди первых наиболее интересна новая секция — копродукционные проекты. Для организаторов она стала открытием. Ожидалось, что там окажется не более 15–20 проектов. В итоге на эту секцию было подано 88 проектов, а отобрано более 44. Это говорит об интересе продюсеров и о том, что и рынок созрел для следующего шага. Участники готовятся в короткие сроки и приносят то, что у них уже есть, а не готовятся специально.

Российское кино вышло на мировую арену. Но есть шанс улучшить положение

Сергей Сельянов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов сказал, что российская киноиндустрия стала увереннее чувствовать себя на международном рынке.

Индустрии требовались инструменты, которые бы помогали российским компаниям, говорит топ-менеджер. Шесть лет назад не было ни одного российского зрительского фильма на международных экранах. Это говорит о развитии индустрии отечественного кино.