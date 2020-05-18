Volkswagen объявила цены на новый Polo

Новое поколение автомобиля Volkswagen Polo теперь будет предлагаться клиентам в четырёх комплектациях. Как сообщают СМИ, самая доступная — Origin — будет стоить от 792 900 рублей, версия Respect — 837 900 рублей. Машины в первой из старших комплектаций — Status — будут продаваться по цене от 971 900 рублей. Топовая комплектация Exclusive предлагается в розницу от 1 миллиона 111 тысяч рублей.

В состав стандартного Polo новой генерации вошли передняя и задняя светодиодная оптика, водительское кресло с регулировкой по высоте, центральный замок, мультимедийный комплекс и аудиосистема с четырьмя динамиками, интерфейс App-Connect, а также набор "для плохих дорог".