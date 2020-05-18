В Одессе обрушилась стена четырёхэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Инцидент произошёл на улице Торговая, 20. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

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Из дома вывели восемь жителей. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. На ликвидации последствий разрушения дома работают 76 человек и 20 единиц техники.