В Одессе обрушилась стена четырёхэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Инцидент произошёл на улице Торговая, 20. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.
Фото © Главное управление ДСНС на Украине
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Из дома вывели восемь жителей. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. На ликвидации последствий разрушения дома работают 76 человек и 20 единиц техники.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Михайловке Волгоградской области обрушилась крыша цементного завода "Себряковцемент". Рухнуло потолочное перекрытие размером 7 на 4 метра и высотой 3,5 метра в одном из бытовых помещений.