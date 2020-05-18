НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Минтруд и ПФР уточнили, как изменится выплата накопительной пенсии

В стране увеличивается продолжительность жизни, и срок выплат растёт вслед за ней.

83
Post cover

Фото © Shutterstock

Минтруд и ПФР уточнили, как в России изменится выплата пенсии в связи с решением продлить срок начисления одной из её частей — накопительной. На сегодняшний день 98,7% выходящих на пенсию граждан получают накопительную часть разово и полностью, поэтому на них это никак не скажется.

Остаётся только 1,3% граждан, имеющих право на накопительную пенсию, выплаты которым растянуты на весь срок. Если прежде он был 258 месяцев, то теперь будет продлён на полгода из-за увеличения продолжительности жизни и достигнет 264 месяцев. Это называется "продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии".

Ожидаемый период выплаты пенсионных накоплений увеличивается последние несколько лет, при этом размер накопительной пенсии не снижается, а, наоборот, только растёт ежегодно: с 2017-го в среднем на 6,1% в год. Поэтому никакого снижения размера накопительной пенсии не будет, — передаёт News.ru сообщение пресс-службы Пенсионного фонда России.

На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушёл на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет. После назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения, — добавили в пресс-службе Минтруда.

Ранее Лайф рассказывал, что в случае смерти человека родственники имеют право получить его накопительную пенсию в наследство.

Выбор редакции

Loading...