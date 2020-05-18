Минтруд и ПФР уточнили, как изменится выплата накопительной пенсии

Минтруд и ПФР уточнили, как в России изменится выплата пенсии в связи с решением продлить срок начисления одной из её частей — накопительной. На сегодняшний день 98,7% выходящих на пенсию граждан получают накопительную часть разово и полностью, поэтому на них это никак не скажется.

Остаётся только 1,3% граждан, имеющих право на накопительную пенсию, выплаты которым растянуты на весь срок. Если прежде он был 258 месяцев, то теперь будет продлён на полгода из-за увеличения продолжительности жизни и достигнет 264 месяцев. Это называется "продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии".

— Ожидаемый период выплаты пенсионных накоплений увеличивается последние несколько лет, при этом размер накопительной пенсии не снижается, а, наоборот, только растёт ежегодно: с 2017-го в среднем на 6,1% в год. Поэтому никакого снижения размера накопительной пенсии не будет, — передаёт News.ru сообщение пресс-службы Пенсионного фонда России.



— На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушёл на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет. После назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения, — добавили в пресс-службе Минтруда.