Апокалипсис сегодня: американцы массово скупают бункеры, чтобы спастись от CoViD-19

Том и Мэри живут в xPoint, заброшенном военном объекте, превращённом в пристанище для членов сообщества "выживальщиков". Вокруг — лишь бескрайние равнины с холмами, в которых виднеются стальные двери, ведущие в бункеры. Об этом месте никто не вспоминал, пока кое-кто предприимчивый не купил его за один доллар, рассказывает The Verge.

Фото © Vivos

Идея создания сети бункеров "судного дня" пришла генеральному директору компании Vivos Роберту Вичино почти 40 лет назад, когда он услышал в голове женский голос, который посоветовал ему сделать это. Строительство началось в 2008 году. Бункеры Vivos "экономкласса" расположены в Южной Дакоте и Индиане: каждый стоит примерно $35 тыс. А в Европе находятся объекты для семей с высоким уровнем дохода — цены стартуют от двух миллионов долларов.

Фото © Vivos

Вичино говорит, что большинство его клиентов — представители среднего класса. Он описывает их как "хорошо образованных, осведомлённых о текущих глобальных событиях людей, обладающих чувством ответственности в эти непростые времена". Из-за пандемии CoViD-19 непростые времена настали и для рынка недвижимости, зато спрос на бункеры Vivos, наоборот, достиг рекордно высокого уровня. Поведение, которое раньше казалось параноидальным, стало нормой для многих. До пандемии Vivos не приносил Вичино денег, а сейчас компания продаёт по одному бункеру в день.

Раньше все думали, что мы сошли с ума. Никто не верил, что подобное может произойти. Теперь верят Роберт Вичино генеральный директор Vivos

Фото © Vivos

Том и Мэри — одна из семейных пар, постоянно живущих в xPoint. Они купили убежище три года назад после прочтения фантастического романа о том, как глобальный экономический кризис поверг США в хаос и страну охватили грабежи, убийства, изнасилования и поджоги. Том и Мэри планировали переехать в бункер после выхода на пенсию, но в феврале этого года в США начал распространяться CoViD-19 и пара решила, что уже пора.

Мы воочию наблюдали, как люди становятся всё более неадекватными. Они делали, всё, чтобы заразить друг друга. Они скупали туалетную бумагу тележками, но при этом не имели запасов еды. Оставаться в городе было небезопасно Том житель xPoint

Фото © Tom and Mary