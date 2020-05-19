Оборот малого и среднего бизнеса в России вырос на 10% после снятия первых ограничений

С 11 по 17 мая оборот российских торговых точек, по данным IT-компании "Эвотор", вырос на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Теперь по сравнению с докризисным показателем он составляет 60%.

Самыми востребованными оказались магазины непродовольственных товаров — стройматериалы, автомобильные товары, товары для отдыха. А также предприятия сферы услуг и стоматологии. Оборот дантистов после снятия ограничений по сравнению с первой неделей мая вырос на 13,3%, салонов красоты — на 7,7%, химчисток — на 20,1%, магазинов косметики — на 12,7%, одежды — на 12,2%, домов быта — на 15%.