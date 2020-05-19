Чиновников и госслужащих крупно оштрафуют за оскорбление людей в Интернете. Вот как это реализуют

Согласно новому законопроекту, штраф может составить до 150 тысяч рублей. Кроме того, за оскорбление госслужащего могут отстранить от должности и дисквалифицировать. Лайф разбирался, как будет работать законопроект и как он изменит поведение людей в Интернете.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (оба — "Единая Россия") внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.

— Оскорбление, совершённое лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечёт наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года, — говорится в тексте инициативы.

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Вот содержание законопроекта.

Штраф зависит от того, насколько часто госслужащий нарушает закон по этой статье. За повторное нарушение будет установлен штраф в 100–150 тысяч рублей или лишение права занимать должности на государственной и муниципальной службе до двух лет.

Административные штрафы за оскорбление в Интернете увеличены в целом. Максимальная сумма взыскания для граждан вырастет с пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Определение "оскорбление" будет изменено. Сейчас под ним понимается "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Формулировку предлагается дополнить словами "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность".

Случаев, когда госслужащие оскорбляли граждан, хватает. В августе прошлого года после потопа в Иркутской области в Сети появилось видео, на котором глава пресс-службы губернатора и Правительства Иркутской области Ирина Алашкевич называет пострадавших от паводков жителей города Тулуна быдлом и бичевнёй.

Как относятся к законопроекту?

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу. Правда, он дополнил, что нужно продумать детали законодательной нормы, посоветоваться с экспертами.

— Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен, — сказал президент.

Президент общественной организации "Фонд информационной демократии" Илья Массух рассказал Лайфу, что за оскорбление граждан должна быть статья. И госслужащих нужно наказывать по ней, а не после массовых жалоб людей, как это происходит сейчас.

— Госслужащие и чиновники должны уважительно относиться к гражданам. Не только очно, но и в Сети. Интернет — такая же точка общения, как и обычное общение. Очень правильно, что вводят новые нормы. С развитием коммуникационных технологий Интернет перестал быть местом вседозволенности. Он таким должен быть и для чиновников, — говорит эксперт.

Чего не хватало законодательству до этих изменений?

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Текущее законодательство не способно полноценно регулировать Интернет. Именно для этого нужно его менять, вводя пункты для регулирования конкретно поведения людей в Сети, и расширять определения, как это сделано в законопроекте.

— Текущие законы опираются на обычное законодательство. Этот законопроект дополнит и усилит законодательство. У чиновников и госслужащих будет презумпция ответственности, — говорит Илья Массух.

По мнению эксперта, законопроект и штраф для госслужащих уравняют права между сторонами в Сети. Госслужащие не будут чувствовать вседозволенность, а граждане будут понимать, что у них есть права.