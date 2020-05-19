Apple начала менять старые Android-смартфоны на скидку для покупки iPhone

Apple принимает смартфоны Google, HTC, Huawei, LG, Nokia, Oppo, OnePlus, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi и даже BlackBerry. Что особенно приятно, компания не ограничивается только флагманскими моделями последнего года. Так, например, из Huawei купертиновцы готовы взять даже Mate 10 от 2017 г., а также бюджетники из серий Y и Enjoy.

В то же время есть ограничитель по новым моделям. Последнего флагмана Huawei (P40 Pro) в каталоге Trade-in нет. За предыдущее устройство (Mate 30 Pro 5G) в максимальной комплектации (на 512 ГБ) Apple готова дать солидную скидку в $350 из возможных $390.