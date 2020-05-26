"Гигарама" в Таёжном. Как живёт и работает один из самых крупных заводов России

Знаете, где производят самый чистый алюминий в мире? На Богучанском алюминиевом заводе (БоАЗ). Именно сюда — в самую настоящую тайгу, за Урал — приехало более 1400 человек из 13 регионов России, чтобы проект, который задумывался ещё в советское время, был реализован в наши дни. Для всех работников завода построен новый микрорайон в посёлке Таёжном. Работают школы, детские сады и спортплощадки.