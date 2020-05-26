НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Гигарама" в Таёжном. Как живёт и работает один из самых крупных заводов России

"Гигарама" совместно с компанией "Русал" представляют уникальный мультимедийный проект: подробная онлайн-экскурсия по одному из самых крупных заводов России, который расположен в сердце тайги. Мёрзнуть не придётся, а вот удивиться вы точно сможете.

95
Post cover

Фото © Gigarama.ru

Знаете, где производят самый чистый алюминий в мире? На Богучанском алюминиевом заводе (БоАЗ). Именно сюда — в самую настоящую тайгу, за Урал — приехало более 1400 человек из 13 регионов России, чтобы проект, который задумывался ещё в советское время, был реализован в наши дни. Для всех работников завода построен новый микрорайон в посёлке Таёжном. Работают школы, детские сады и спортплощадки.

А в планах — расшириться ещё в два раза и пригласить сюда на БоАЗ 2000 новых сотрудников.

Высокотехнологичное производство, русская природа и мощь отечественной промышленности на нашей "Гигараме": https://gigarama.ru/boaz/.

Выбор редакции

Loading...