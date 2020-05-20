Выживший после CoViD-19 медбрат показал, насколько сильно болезнь истощила его тело за 1,5 месяца

43-летний Майк Шульц из Сан-Франциско, США, пробыл в больнице более шести недель, борясь с коронавирусом. Мужчине удалось выжить, но болезнь его сильно изменила. Он решил поделиться своим страшным опытом, показав в "Фейсбуке" снимки до и после. И разница напугала многих. Кадр слева медбрат сделал незадолго до болезни. И на нём это мускулистый мужчина с окладистой бородой. На снимке справа он предстал очень худым и полностью измождённым.

До того как американца настиг CoViD-19, он был сильным и здоровым мужчиной, который тренировался шесть-семь раз в неделю. Когда в начале марта он отправился на благотворительный фестиваль, то и подумать не мог, что его как-то затронет болезнь. Но вскоре его госпитализировали с высокой температурой, пишет Buzzfeed. Майка интубировали, а лечение в том числе включало введение пациенту снотворного.

Когда мужчина наконец пришёл в себя, то оказался настолько слаб, что не мог держать в руках телефон. Спустя некоторое время после того, как медбрат стал питаться самостоятельно, он взвесился и обнаружил, что потерял почти 23 кг. По словам Майка, сначала он не относился к вирусу серьёзно, но собственный опыт заставил его многое пересмотреть.