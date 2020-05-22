Это надо видеть. Как мы убиваем наше зрение на самоизоляции и что может его спасти

Удалённая работа и пандемия коронавируса заставили людей целиком уйти в онлайн. Теперь через компьютер и смартфон мы не только работаем, но и общаемся с друзьями, смотрим фильмы и спектакли, посещаем онлайн-концерты. Физическая нагрузка снизилась, а нагрузки на зрение стало в разы больше. Как не потерять свои зоркие глаза в такой ситуации?

Что происходит с глазами у монитора?

Врачи не рекомендуют проводить за экраном больше трёх часов подряд. Иначе может появиться компьютерный зрительный синдром, при котором начинает болеть голова, в глазах ощущается сухость и жжение, болит шея, а все изображения кажутся нечёткими.

Это связано с тем, что при долгом смотрении в экран человек реже моргает, глаза не увлажняются, роговица начинает сохнуть. Исследования учёных доказали, что синий свет фототоксичен, влияет на все структуры глазного яблока и ускоряет гибель клеток на роговице.

Из-за долгого нахождения у монитора снижается способность фокусироваться и видеть на разных расстояниях. Если у человека уже есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм, его глаза напрягаются ещё больше, а из-за этого сильнее устают.

Во время пандемии коронавируса без острой необходимости не рекомендуется выходить на улицу. Во-первых, вирус может попасть в организм через слизистую оболочку глаза. Во-вторых, на улице и в общественных местах риск заражения намного выше, чем дома.

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков отметил, что невозможность выйти на улицу также влияет на снижение зрения и иммунитета. Кожа не вырабатывает витамин D, который нужен в борьбе с прогрессирующей близорукостью.

— Отсутствие движения и витамина D может привести постепенно и крайне незаметно к сколиозу, остеохондрозу, что в свою очередь лишь подхлестнёт развитие проблем со зрением, — добавил Куренков.

Как спасти своё зрение?

Директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца академик РАН Владимир Нероев рекомендует делать перерывы в работе за компьютером каждые 20–40 минут: не смотреть в экран хотя бы в течение нескольких минут, менять положение тела, делать разминку и глаз, и других мышц нашего организма.

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Экран нужно расположить на расстоянии вытянутой руки, а центр монитора необходимо сместить на 10–15 сантиметров ниже уровня глаз.

Не отказывайтесь от увлажняющих капель. Или старайтесь каждые полчаса хотя бы на минуту закрывать глаза и расслаблять глазные мышцы.

Антибликовые очки, которые вам продают под видом "защиты от монитора" — это маркетинговый ход. Такие очки не решают проблему синего излучения. Поэтому и тратиться на них нет смысла.

Смысл есть в том, чтобы настроить освещение дома. Оно не должно ослеплять, а должно быть тёплым и комфортным для глаз.

Важно дышать свежим воздухом хотя бы на балконе или на небольшой прогулке вокруг дома, соблюдая все меры предосторожности. Сидеть в четырёх стенах очень вредно для организма.

Зрительная гимнастика сохранит ваши глаза

Для расслабления и отдыха глаз можно просто их закрыть на пару минут. Но офтальмологи и СанПиН рекомендуют выполнять несложные упражнения.

Быстро моргаем

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Поморгайте в течение пяти секунд, затем закройте глаза, досчитайте до пяти и начните моргать снова. Нужно три-пять повторений.

Жмуримся и смотрим вдаль

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Крепко зажмурьте глаза. Мысленно досчитайте до трёх. А затем посмотрите вдаль на пять секунд. Это упражнение также нужно повторять три-пять раз.

Следим за рукой

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Вытяните правую руку вперёд и следите за движением указательного пальца только глазами. Не поворачивайте и не наклоняйте голову. Указательный палец нужно поднимать вверх-вниз и поворачивать влево-вправо. Так "отстраивается" ваш фокус. Повторять нужно четыре-пять раз.

Вращаем глазами

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В удобном для вас темпе сделайте несколько круговых движений глазами. Сначала вправо, потом влево. Затем на пять секунд посмотрите вдаль. И снова вращайте.

В среднем темпе проделать три-четыре круговых движения глазами в правую сторону, столько же — в левую. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счёт от одного до шести. Повторять один-два раза.

Нажимаем — отпускаем

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Тремя пальцами каждой руки нажимайте на верхнее веко в течение трёх секунд, а затем отпускайте. Повторять нужно четыре-пять раз.

Массаж, конечно же

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Закройте веки и помассируйте их круговыми движениями в течение минуты. Постарайтесь при этом выбросить все мысли из головы и расслабиться.

Чтобы сберечь своё здоровье и выйти из самоизоляции без потерь, необходимо хотя бы раз в 40 минут отрываться от гаджетов, разминаться и отвлекаться от работы, сериалов и социальных сетей. Тогда и иммунитет будет в порядке, и зрение останется острым.