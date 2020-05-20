Вы могли бы съесть слона? Древний скелет животного сохранил следы разделки — видео

В германской Нижней Саксонии нашли древние останки лесного слона. Об этом сообщается на сайте Университета Тюбингена. По опубликованным данным, археологи обнаружили недалеко от озера почти целый скелет возрастом около 300 тысяч лет. Учёные считают, что он принадлежал особи вымершего вида Paleoloxodon antiquus. Это были слоны с прямыми бивнями, они обитали в Европе и на западе Азии в период плейстоцена — примерно от 780 до 50 тысяч лет назад.
По мнению археологов, скелет принадлежал слонихе высотой более трёх метров и весом почти в семь тонн. Её бивни в длину составляют 2 метра 30 сантиметров. Отмечается, что зубы оказались сильно стёртыми, и это говорит о солидном возрасте животного. Исследователи полагают, что слониха умерла от старости. По словам археологов, эти звери часто приходят к берегам водоёмов перед смертью.
Стоит упомянуть, что эта особь жила во времена ранних представителей рода Homo, а древние люди могли охотиться на слонов. Впрочем, как отметили археологи, наши предки предпочитали более мелкую добычу, а слоны в основном становились их добычей уже после смерти. Очевидно, так произошло и на этот раз: среди костей нашли десятки острых осколков кремня, по всей видимости, ножей для разделки мяса. Кроме того, на останках много следов укусов — труп обглодали хищники. Учёные напомнили, что 300 тысяч лет назад в этих местах жили львы, медведи, саблезубые кошки.