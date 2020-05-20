В Сингапуре вынесли первый смертный приговор по видеосвязи в Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по видеосвязи в Zoom. Об этом сообщает The Telegraph.
Так, в стране рассматриваются важные судебные дела. Другие отложены на время карантина, объявленного с 1 апреля.
Приговор был вынесен 37-летнему гражданину Малайзии по делу о контрабанде наркотиков.
Решение было воспринято неоднозначно. Заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон сказал, что смертная казнь — это в принципе бесчеловечно, а вынесение приговора по видеосвязи — тем более.
Ранее смертный приговор по видеосвязи в Zoom выносили в Нигерии. Там мужчину осудили за убийство матери своего работодателя.