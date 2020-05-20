НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Сингапуре вынесли первый смертный приговор по видеосвязи в Zoom

Большинство судебных разбирательств в стране отложены на время карантина. Сейчас проходят заседания только по важным делам. Это одно из них.

153
Post cover

Фото © Shutterstock

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по видеосвязи в Zoom. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, в стране рассматриваются важные судебные дела. Другие отложены на время карантина, объявленного с 1 апреля.

Приговор был вынесен 37-летнему гражданину Малайзии по делу о контрабанде наркотиков.

Решение было воспринято неоднозначно. Заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон сказал, что смертная казнь — это в принципе бесчеловечно, а вынесение приговора по видеосвязи — тем более.

Ранее смертный приговор по видеосвязи в Zoom выносили в Нигерии. Там мужчину осудили за убийство матери своего работодателя.

Выбор редакции

Loading...