В Сингапуре вынесли первый смертный приговор по видеосвязи в Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по видеосвязи в Zoom. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, в стране рассматриваются важные судебные дела. Другие отложены на время карантина, объявленного с 1 апреля.

Приговор был вынесен 37-летнему гражданину Малайзии по делу о контрабанде наркотиков.

Решение было воспринято неоднозначно. Заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон сказал, что смертная казнь — это в принципе бесчеловечно, а вынесение приговора по видеосвязи — тем более.