Какие бы прекрасные слова не произносил, стараясь вновь покорить аудиторию своим актёрским мастерством, экс-шоумен Владимир Зеленский, любому непредвзятому наблюдателю ясно, что с ролью президента он справился, мягко говоря, из рук вон плохо, а точнее, никак. Всё, что уже не слишком юное дарование обещало избирателям во время предвыборной кампании, сгружено за борт того политического курса, который нынешний украинский правитель не просто в полном объёме унаследовал от своего предшественника, но ещё и сумел серьёзно приумножить активы Петра Порошенко, которого, к слову сказать, обещал отправить за решётку. Бывший президент — одна из самых ярких фигур на политическом небосклоне Украины, олицетворяющих собой безудержную коррупцию.

Итак, главный пункт предвыборной программы нашего героя — это завершение войны в Донбассе, с чем фигурант обещал управиться в течение года. После избрания казалось, что в этом направлении предпринимаются вполне конкретные шаги: разведение сил и средств в нескольких населённых пунктах, обмен пленными, размороженный "нормандский формат" — всё это внушало некоторые надежды на то, что господину актёру удастся переломить ход событий. Кстати, с обещания покончить с военными действиями в Донбассе начинал свою президентскую карьеру и Пётр Порошенко. В обоих случаях результат оказался поразительно сходным: и при том, и при другом Вооружённые силы Украины расстреливают республики с невероятным энтузиазмом. Но Зеленский приумножил достижения Петра Алексеевича.

Сегодня на брифинге в Донецком агентстве новостей руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что число жертв и разрушений в Донбассе вследствие военной агрессии Украины при нынешнем президенте Зеленском возросло почти вдвое. По его данным, в республике в последний год правления Порошенко огнём украинской армии четыре мирных жителя были убиты и 55 ранены, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств. При Зеленском (для сравнения) шесть человек погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств.

Заявлявший о необходимости договариваться со всеми о мире на любых условиях Зеленский в результате завёл в тупик мирные переговоры. Представители Киева наотрез отказываются вступать в прямой диалог с Донбассом. Минские соглашения с декабря, после памятной встречи в Париже, где "нормандская четвёрка" согласовала "формулу Штайнмайера", буксуют на холостом ходу благодаря удивительной, какой-то животной трусости Зеленского, который расчертил себе красные линии перед угрозой протеста украинских нацистов. В результате плотность огня, которым накрывает две народные республики украинская артиллерия, растёт день ото дня. Главы ДНР и ЛНР вынуждены были на на этой неделе отдать приказ о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности.

Реверансом перед Порошенко выглядит и продлённый Зеленским введённый при прежней власти запрет на российские социальные сети. Но и здесь правитель Украины умудрился приправить блюдо специями, замешанными на дикости и безумии. Он ввёл санкции против 23 российских культурных и образовательных учреждений, включая Эрмитаж, музей имени Пушкина, МГУ, Русское географическое общество и прочие.

"Весной будут посадки" — ещё один многообещающий предвыборный тезис. Ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой украинцы означенных посадок не увидели. Более того, один из значимых государственных постов достался такому кровавому персонажу, как Михаил Саакашвили, которого на родине обвиняют в многочисленных преступлениях. В том числе и в политических убийствах.

Нацистам всё так же вольготно при президенте, обещавшем защищать русский язык. Очень характерный для нынешнего периода случай — полное оправдание убийцы Сергея Стерененко, зарезавшего в 2018 году человека в Одессе. Ему не было предъявлено никаких обвинений, более того, СБУ признала его потерпевшим. Социально-экономическая ситуация в обрамлении коронавирусом не просто ухудшилась. Похоже, что Украину в скором времени ожидает самый настоящий голод. При закрытых границах и невозможности из-за этого выезжать на заработки люди, оставшиеся без работы, численность которых оценивается в 2,5–2,8 млн, лишены самого элементарного — куска хлеба, чтобы прокормить собственные семьи. Зато Зеленскому удалось по требованию МВФ продавить в Верховной раде закон, который фактически запустил механизм распродажи последнего ценного украинского актива — земли.

В результате рейтинг подававшего в прошлом надежды сценического деятеля довольно быстро движется в сторону мусорной корзины. С 73 процентов по результатам президентских выборов он спланировал до 42 с небольшим.