Авиакомпании не согласны перевозить только половину пассажиров на борту

Представители Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) полагают, что требования Роспотребнадзора могут сказаться на повышении цен на билеты и снижении числа рейсов. Обращение ассоциации направлено в правительство 19 мая, пишет "Коммерсант".
По мнению авиаперевозчиков, меры, которые предписаны Роспотребнадзором по предотвращению распространения коронавируса, избыточны.
Уже сейчас в аэропортах у всех пассажиров проверяют температуру, а системы кондиционирования и вентиляции в самолётах обновляют воздух в салонах раз в три минуты.
В свою очередь, Роспотребнадзор считает, что их рекомендации будут более эффективны, но их можно скорректировать, если эпидемиологическая ситуация изменится.