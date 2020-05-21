Авиакомпании не согласны перевозить только половину пассажиров на борту

Представители Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) полагают, что требования Роспотребнадзора могут сказаться на повышении цен на билеты и снижении числа рейсов. Обращение ассоциации направлено в правительство 19 мая, пишет "Коммерсант" .

По мнению авиаперевозчиков, меры, которые предписаны Роспотребнадзором по предотвращению распространения коронавируса, избыточны.

Уже сейчас в аэропортах у всех пассажиров проверяют температуру, а системы кондиционирования и вентиляции в самолётах обновляют воздух в салонах раз в три минуты.