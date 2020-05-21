Видит то, что скрыто от нас. Робоглаз со сверхспособностями создали в Гонконге

Учёные из Университета Гонконга разработали роботизированный глаз, пишет Nature. Сообщается, что он выполняет все функции своего биологического прототипа, а по некоторым показателям даже намного превосходит возможности человеческого зрения.

Речь идёт о шарообразном устройстве двухсантиметрового диаметра. Оно заполнено специальной жидкостью, проводящей электрический ток, и бесчисленным множеством нанопроводов. Они сделаны из особого перовскитного материала, который в последнее время всё более широко используют для производства солнечных батарей. Эти провода выполняют функции фоторецепторов глаза. Отмечается, что по светочувствительности они несравненно лучше настоящих: видят в спектре до 800 нанометров, это уже за порогом видимого излучения и практически достигает уровня инфракрасного зрения. Для сравнения, человеческому глазу доступны световые волны в диапазоне от 380 до 760–780 нанометров. Это означает, что робоглаз может видеть в темноте.