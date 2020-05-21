Видит то, что скрыто от нас. Робоглаз со сверхспособностями создали в Гонконге

Учёные из Университета Гонконга разработали роботизированный глаз, пишет Nature. Сообщается, что он выполняет все функции своего биологического прототипа, а по некоторым показателям даже намного превосходит возможности человеческого зрения.
Речь идёт о шарообразном устройстве двухсантиметрового диаметра. Оно заполнено специальной жидкостью, проводящей электрический ток, и бесчисленным множеством нанопроводов. Они сделаны из особого перовскитного материала, который в последнее время всё более широко используют для производства солнечных батарей. Эти провода выполняют функции фоторецепторов глаза. Отмечается, что по светочувствительности они несравненно лучше настоящих: видят в спектре до 800 нанометров, это уже за порогом видимого излучения и практически достигает уровня инфракрасного зрения. Для сравнения, человеческому глазу доступны световые волны в диапазоне от 380 до 760–780 нанометров. Это означает, что робоглаз может видеть в темноте.
Кроме того, гаджет реагирует на изменение света за 30–40 миллисекунд, в то время как настоящему глазу на это требуется до 150 миллисекунд. Впрочем, кое в чём новинка всё же уступает созданному природой органу. Например, её угол обзора всего 100 градусов (у глаза — 150), а изображение он создаёт разрешением около 100 пикселей (в человеческом глазу количество палочек и колбочек соответствует 120–140 мегапикселям). В будущем учёные планируют улучшить качество "картинки", а также проверить возможность подключения устройства к зрительному нерву.