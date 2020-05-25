Борьба с CoViD-19 без лишних слов

Число заражённых коронавирусной инфекцией в России превысило 300 тысяч человек. Больше всего заболевших в Москве, но коронавирус проникает даже в самые удалённые города страны. Например, ещё недавно некоторые жители Каменска-Уральского в стиле диванных экспертов возмущались, что на Уральском алюминиевом заводе руководство предприятия активно принимает меры по противодействию распространению заразы среди сотрудников.

Сегодня в городе уже 20 больных. Это говорит о том, что коронавирус — проблема не только крупных городов, но общемирового масштаба.

Крупный бизнес довольно быстро это понял и принял соответствующие меры. Так, например, НЛМК отправила всех сотрудников старше 60 лет на карантин с сохранением зарплаты, а заболевшим доплачивают 25% к зарплате. "Норникель" закупил медицинскую технику, десятки аппаратов ИВЛ, тысячи тест-систем и более трёх миллионов штук антисептиков. На предприятиях "Северстали" и "Фосагро" установлены тепловизоры, раздаются маски, антисептики.

Отдельно стоит сказать про РУСАЛ. Помимо закупки средств индивидуальной защиты для врачей, волонтёров, социальных работников, покупки аппаратов ИВЛ для региональных клиник, тысяч тестов на антитела в 13 городах была запущена акция по поддержке бывших работников предприятий компании пенсионного возраста, которые оказались в вынужденной изоляции. В рамках акции корпоративные волонтёры ежемесячно доставляют бесплатные продуктовые наборы первой необходимости пожилым людям старше 70 лет. В апреле и мае уже более 10 тысяч человек получили такую помощь.

Дальше — больше. Мало кто знает, что компания инвестирует 3,3 млрд рублей в строительство семи медицинских центров для лечения внебольничной пневмонии. Один из первых центров уже возводится в Иркутской области — в Шелехове, до 1956 года носившего название "Рабочий посёлок ИркАЗ".

Фото © Артём Моисеев

На торжественной церемонии закладки капсулы в основание строительства нового медицинского центра исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сказал:

— Мы обсуждали потребность строительства центров для лечения внебольничной пневмонии с промышленником и меценатом Олегом Дерипаской, и я дал поручение правительству найти инвесторов. В результате медицинские учреждения будут построены компанией РУСАЛ. Это их вклад в борьбу с распространением пандемии.

Для пятидесятитысячного Шелехова появление нового медцентра — значимое событие. При этом ожидается, что его сдадут уже в третьем квартале текущего года. Это одноэтажное здание на 60 пациентов площадью 3,4 тысячи квадратных метров, где будут расположены приёмно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Говорят, что изолированные лечебные боксы будут огорожены стеклом со специальными рукавами, которые позволят медперсоналу проводить манипуляции с пациентом без контакта.

Проектировщики вообще внимательно подошли к вопросам безопасности пациентов и медперсонала: все лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, что позволит исключить движение инфекции по центру. Отделение реанимации и интенсивной терапии защищено шлюзом с подпором воздуха, исключающим переток воздуха.

Кроме, собственно, здания инвестор оснастит новый корпус необходимым оборудованием: УЗИ, рентгеновским аппаратом, лабораторным оборудованием и установками искусственной вентиляции лёгких. После окончания пандемии и снижения количества случаев опасной пневмонии корпус будет переоборудован в иммунологический центр, так же как и в других городах, где РУСАЛ сейчас строит новые больницы.

Фото © ТАСС / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

"Это происходит в трудное время, когда усилия всего мира объединены в борьбе с пандемией коронавируса. Мы смотрим в будущее и верим, что болезнь будет побеждена. А новое современное здание прослужит врачам и пациентам долгие годы", — гласит текст послания, помещённого в основание шелеховского центра.