"Совкомбанк" запустил сервис подачи заявки на кредиты с помощью цифрового профиля гражданина на сайте "Госуслуги"

"Совкомбанк" одним из первых подключился к сервису "Цифровой профиль", запущенному в промышленную эксплуатацию Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банком России.

Сервис позволит гражданам дистанционно подавать заявки на получение кредитов на сайте "Совкомбанка" путём предоставления банку данных о заёмщике из цифрового профиля с сайта госуслуг. На первом этапе клиентам "Совкомбанка" будет доступна опция подачи заявок на денежные кредиты.

"Цифровой профиль" — это сервис, через который финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.