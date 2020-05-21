"Совкомбанк" запустил сервис подачи заявки на кредиты с помощью цифрового профиля гражданина на сайте "Госуслуги"

"Совкомбанк" одним из первых подключился к сервису "Цифровой профиль", запущенному в промышленную эксплуатацию Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банком России.
Сервис позволит гражданам дистанционно подавать заявки на получение кредитов на сайте "Совкомбанка" путём предоставления банку данных о заёмщике из цифрового профиля с сайта госуслуг. На первом этапе клиентам "Совкомбанка" будет доступна опция подачи заявок на денежные кредиты.
"Цифровой профиль" — это сервис, через который финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.
— Для нас крайне важно быть в авангарде инноваций в сфере клиентского сервиса, которые упростят взаимоотношения банка и клиента с обеих сторон. Сервис "Цифровой профиль" в этом плане является уникальным, так как позволяет клиентам легко подавать заявки на кредиты без посещения офиса и сбора документов, а банку получать достоверную и актуальную информацию о кредитном качестве заёмщика. В перспективе этот сервис может стать ключевым драйвером повышения цифровизации банковских клиентов, и ландшафт и инфраструктура розничного бизнеса банков претерпят существенные изменения, — прокомментировал подключение к сервису зампредседателя правления "Совкомбанка" Алексей Панферов.