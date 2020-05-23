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Пирамида в недоступных горах и перевал Дятлова. Самые мистические места на Урале

На этой неделе стало известно об удивительной находке — в труднодоступных горах Урала обнаружили строение, похожее на египетскую пирамиду. Казалось бы, невероятно, но учёные уверяют, что пирамида не природная, а рукотворная. Однако и помимо этой находки на Урале много пугающих и необъяснимых мест. Наша мистическая подборка.

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Фото © Shutterstock

Ханты-мансийская пирамида

Фото © TripAdvisor

Пирамида выросла буквально из-под земли на территории Народо-Итьинского кряжа. Её высота достигает 800 метров, то есть превышает легендарную пирамиду Хеопса. Длина каждой грани около километра. А стороны пирамиды чётко сориентированы по сторонам света. С необычной находкой повезло туристам из группы "Дикий Север" — они готовились к экспедиции и заметили строение со спутника.

Справедливости ради стоит сказать, что рассмотреть строение со спутника непросто. Оно больше напоминает горный выступ. Если у вас особо пытливый ум, то можете попробовать сами. Вот координаты: 65.402534/61.697009. Тем не менее принцип "доверяй, но проверяй" никто не отменял. И летом к пирамиде снарядят экспедицию, чтобы посмотреть на неё вблизи и либо сообщить о сенсации, либо просто прогуляться по красивым горам.

"Башкирский Олимп"

Фото © Wikipedia

Большой Иремель — так называется гора на границе с Челябинской областью. По величине это лишь вторая вершина на Урале. Но не высота её фишка. В переводе с башкирского Иремель означает "седло богатыря". До XIX века это место было священным и для инородцев практически недоступным. Туда ходили камлать лишь посвящённые шаманы.

Местные жители были уверены, что на вершине этой горы живут боги, а в недрах гора хранит несметные сокровища, которые могут достаться лишь избранному. Главное, не попасть в лапы к снежному человеку. И сейчас поклонники неведомого ставят Иремель в один ряд с сакральными горами Тибета. А туристы, которые добираются до вершины сквозь чащу и набросанные по склонам валуны, загадывают там желания. Уверяют, что сбываются.

Перевал Дятлова

Фото © Pixabay

Наверняка все знают эту леденящую кровь историю. В 1959 году студенты-туристы под руководством Игоря Дятлова отправились на Урал, чтобы пройти горным маршрутом. Но путь их, как назло, шёл через гору Холатчахль. Местный народ манси называл этот кряж горой Мертвецов и всячески идти туда отговаривал. Но девять смелых не верили в древние байки — как выяснилось, зря. Все они погибли жуткой смертью.

За 61 год, прошедший с момента трагедии, сколько копий было сломано, книг написано и фильмов снято, а тайна гибели группы Дятлова по-прежнему будоражит умы. И привлекает туристов. Место гибели назвали перевалом Дятлова, и путешественники приходят туда, чтобы ощутить присутствие неведомого и пощекотать нервы. НЛО, военные, злые духи, сход лавины — кто или что убило несчастных? У каждого своя версия. И, безусловно, это лишь малая часть того загадочного, что таит в себе Урал.

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