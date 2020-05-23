Пирамида в недоступных горах и перевал Дятлова. Самые мистические места на Урале

Ханты-мансийская пирамида

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Пирамида выросла буквально из-под земли на территории Народо-Итьинского кряжа. Её высота достигает 800 метров, то есть превышает легендарную пирамиду Хеопса. Длина каждой грани около километра. А стороны пирамиды чётко сориентированы по сторонам света. С необычной находкой повезло туристам из группы "Дикий Север" — они готовились к экспедиции и заметили строение со спутника.

Справедливости ради стоит сказать, что рассмотреть строение со спутника непросто. Оно больше напоминает горный выступ. Если у вас особо пытливый ум, то можете попробовать сами. Вот координаты: 65.402534/61.697009. Тем не менее принцип "доверяй, но проверяй" никто не отменял. И летом к пирамиде снарядят экспедицию, чтобы посмотреть на неё вблизи и либо сообщить о сенсации, либо просто прогуляться по красивым горам.

"Башкирский Олимп"

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Большой Иремель — так называется гора на границе с Челябинской областью. По величине это лишь вторая вершина на Урале. Но не высота её фишка. В переводе с башкирского Иремель означает "седло богатыря". До XIX века это место было священным и для инородцев практически недоступным. Туда ходили камлать лишь посвящённые шаманы.

Местные жители были уверены, что на вершине этой горы живут боги, а в недрах гора хранит несметные сокровища, которые могут достаться лишь избранному. Главное, не попасть в лапы к снежному человеку. И сейчас поклонники неведомого ставят Иремель в один ряд с сакральными горами Тибета. А туристы, которые добираются до вершины сквозь чащу и набросанные по склонам валуны, загадывают там желания. Уверяют, что сбываются.

Перевал Дятлова

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Наверняка все знают эту леденящую кровь историю. В 1959 году студенты-туристы под руководством Игоря Дятлова отправились на Урал, чтобы пройти горным маршрутом. Но путь их, как назло, шёл через гору Холатчахль. Местный народ манси называл этот кряж горой Мертвецов и всячески идти туда отговаривал. Но девять смелых не верили в древние байки — как выяснилось, зря. Все они погибли жуткой смертью.