Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Лайф и цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink продолжает еженедельную рубрику COWINK-20. В ней мы рассказываем, какие фильмы и сериалы пользовались у россиян наибольшей популярностью на прошлой неделе.

Хоть первая строчка всё ещё за российским "Спутником" (обзор которого можно прочитать здесь), первая пятёрка сильно разбавилась. Например, сиквел "Джуманджи" начал новую игру. Причём сразу со второго места. Бронзу тоже взял новичок — "Джек Райан". Если нам не изменяет память, в истории рубрики это первый раз, когда многосерийное шоу поднялось в главном топ-20 настолько высоко.

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"Соник в кино" хоть и отпрыгнул на четвёртую строчку, но всё равно уверенно держится в пятёрке лидеров. Что наверняка порадует гиков. В кои-то веки экранизация культовой видеоигры не просто получилась хорошей, но ещё и обрела популярность.

К слову о первой пятёрке. Её замыкает ещё один новый для чарта проект — "Верю в любовь". Среднего пошиба мелодрама — почти шедевр на фоне большинства российских телепроектов, от которых, судя по всему, домохозяйки подустали.

В продолжение разговоров о новинках. Во второй десятке появилось сразу два свежих фильма с альтернативной озвучкой: "Большой Лебовски" от всеми любимого Гоблина и "Побег из Вегаса" от уморительных ребят из студии "Кураж Бамбей".

Ну и как не заметить появление оскароносного "Джокера"! Старт, правда, у картины с Хоакином Фениксом получился так себе — только 19-я строчка. И слабо верится, что дальше будет сильно лучше. Не жалует публика артхаус. Да и хайп давно сошёл на нет.

Пройдёмся по лузерам. Их на этой неделе, между прочим, аж 13. Честное слово, это число преследует нашу рубрику…

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Кто вывалился из двадцатки? В первую очередь отметим "Лёд-2". Сиквел народного фильма с Александром Петровым в главной роли продержался в чарте достойные шесть недель. "Джентльмены" проявили образцовую тактичность и не стали после нескольких камбэков задерживаться дольше, чем на одну неделю. Недолго сиял в главном топе и "Маяк" Роберта Эггерса. Ещё одно доказательство прохладного отношения зрителей к артхаусу.

Выбыла и целая группа случайных гостей с прошлой недели. А именно "Разлом времени", "Порт", "Третий лишний" и две части "Сумерек". Прощаемся также с "Братом-2". Ещё раз этот фильм вернётся в топ-20, видимо, только по случаю очередной круглой даты.

Уже которую неделю подряд не перестают удивлять пертурбации в списке бесплатных сериалов и фильмов. В этот раз в борьбе за право быть первым выиграли "Смешарики". "Маша и Медведь", конечно, уже вернулись в топ-20, но только на вторую строчку. Серебро — у "Приключений Ам Няма".

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Заслуживающие внимания новинки сосредоточились во второй десятке. Ну, как новинки… Хорошие фильмы не первой свежести, которые раньше в чарт не заглядывали. В первую очередь хвала бесподобной комедийной драме "1+1", после которой мир навсегда запомнил имя Махершалы Али.

Отметим ещё культовый мультфильм "Остров сокровищ", который едва ли кто-нибудь откажется пересмотреть ещё раз, и фэнтезийный сериал "Демоны Да Винчи", необычно интерпретирующий биографию великого итальянского учёного и художника эпохи Возрождения.

Разумеется, не обошлось на неделе и без музыки. Очередной приглашённой звездой Wink стал Сергей Лазарев. Запись его эксклюзивного концерта расположилась на 14-й строчке. Это, к слову, лучший дебют в COWINK-20 среди музыкальных шоу.

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