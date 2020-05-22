Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Начнём со слабых сторон. Тем более что она всего одна — разрешение. Несмотря на приемлемую диагональ, оно упирается в Full HD. При этом матрица красиво оформлена едва заметным ободком и обладает частотой обновления 60 Гц.

Также телевизор может похвастаться наличием стереодинамиков с поддержкой технологии DTS Sound. Несмотря на это, по опыту можем сказать, что они, скорее всего, звучат плохо. Интерфейс ворочает слабенький, но всё же 2-ядерный процессор. Помогает ему в этом 1 Гб оперативной памяти. Встроенной памяти — 8 Гб. Китайцы обошлись минимумом.

К тому же E43K не имеет Bluetooth-модуля. Собственно, именно этим новая модель и отличается от предыдущих 43-дюймовых экранов Xiaomi.