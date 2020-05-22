Главное — не забыть. Учёные назвали простой способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Американские учёные доказали пользу фитнеса для мозга, пишет Journal of Alzheimer's Disease. Сообщается, что они провели исследование мозга 30 пожилых людей, которые в течение года занимались физкультурой. При этом половина испытуемых прошли курс аэробики, а остальные делали только растяжку. Выяснилось, что активные упражнения больше помогли умственной деятельности — у людей из "группы аэробики" память улучшилась на 47%, в "группе растяжки" положительные изменения оказались незначительными.

С помощью технологии визуализации учёные также проследили за процессами в мозге участников исследования до и после тренировок. На получившихся снимках было замечено усиление кровотока в двух важнейших для памяти участках — гиппокампе и передней части поясной коры. Нейрофизиологи надеются, что эти научные данные помогут разработать методику профилактики болезни Альцгеймера. Они отметили, что физкультура может помочь человеку и тогда, когда его память уже "начинает угасать".