В Дагестане нейтрализовали шестерых боевиков, готовивших теракты — видео

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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, связанных с ИГИЛ* и готовивших нападения на правоохранителей и религиозных деятелей. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

— При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнём бандиты нейтрализованы, — говорится в сообщении.

При этом один спецназовец в ходе операции получил ранения, пострадавших среди мирных жителей нет.

О том, что в Дагестане проходит спецоперация, Лайф сообщал ранее. Правоохранители установили местонахождение группировки, которая укрывалась в лесу с 16 мая, и оцепили квадрат.